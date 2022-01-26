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1 час назад

Проклова продолжила жить вместе с бывшим мужем

Актриса Елена Проклова в интервью «Собеседнику» рассказала, что продолжает жить вместе с бывшим мужем Андреем Тришиным.

Проклова продолжила жить вместе с бывшим мужем
Фото: ТАССТАСС

По словам актрисы, они с мужем расстались друзьями и живут вместе в их общем доме в Подмосковье.

«Да мы развелись, но у нас все хорошо и честно. Мы не врем друг другу, что прямо умираем от страсти, но по-человечески мы родные и близкие люди на всю оставшуюся жизнь. Мы остались друзьями и до сих пор живем в нашем доме», - призналась Проклова.

Она также сообщила, что экс-супруг бросил работу в Москве и строит ей дом в Сочи.

«Я вкладываю деньги, которые заработала и зарабатываю, а он мне его строит. Для меня эта стройка очень важна», - заявила артистка.

Она отметила, что за годы жизни в Подмосковье привыкла «стоять на земле» и «возиться с садом», поэтому нашла участок земли недалеко от своей сочинской квартиры.

«Это всего 2 км от моей квартиры, но в гору. Там вид на море и горы фантастический! А какие там восходы и закаты, а какие вокруг столетние дубы, буки, тисы, самшиты и лиственницы!» - восхитилась Проклова.

В 2015 году Елена Проклова и Андрей Тришин объявили о разводе после 30 лет семейной жизни. По словам актрисы, их брак исчерпал себя, и из супругов они с мужем превратились в соседей.

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