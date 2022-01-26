Проклова продолжила жить вместе с бывшим мужем

«Да мы развелись, но у нас все хорошо и честно. Мы не врем друг другу, что прямо умираем от страсти, но по-человечески мы родные и близкие люди на всю оставшуюся жизнь. Мы остались друзьями и до сих пор живем в нашем доме», - призналась Проклова.