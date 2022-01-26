Отец скрыл от Корчевникова ребенка от другого брака

Ведущий передачи "Судьба человека" Борис Корчевников во время эфира программы рассказал, что его отец скрывал от него свою дочь от другого брака.

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"Мой папа тоже много скрывал от меня, и в частности, мою сестру, его дочку от другого брака", - сказал Корчевников.

Он рассказал, что его отец много пил, и из-за этого ушел намного раньше из жизни.

Он пояснил, что очень много думал потом об этом. По его мнению, его отец, как многие мужчины, "очень много носил в себе", и из-за этого пристрастился к алкоголю.