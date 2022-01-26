Отец скрыл от Корчевникова ребенка от другого брака

Ведущий передачи "Судьба человека" Борис Корчевников во время эфира программы рассказал, что его отец скрывал от него свою дочь от другого брака.
"Мой папа тоже много скрывал от меня, и в частности, мою сестру, его дочку от другого брака", - сказал Корчевников.
Он рассказал, что его отец много пил, и из-за этого ушел намного раньше из жизни.
Он пояснил, что очень много думал потом об этом. По его мнению, его отец, как многие мужчины, "очень много носил в себе", и из-за этого пристрастился к алкоголю.
Как пишет "Комсомольская правда", отец Корчевникова Вячеслав Орлов работал директором Московского драматического театра имени Пушкина. Он ушел из семьи, когда сын был совсем маленьким. Со своим отцом Корчевников познакомился в возрасте 13 лет, но построить теплые отношения с ним уже не получилось.