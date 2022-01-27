Онкологи рассказали о болезни Малахова

Известный блогер Anton S (Антон Суворкин) заявил, что Андрей Малахов якобы лечится от рака. Он уверяет, что об этом только и говорят в телецентре «Останкино». Новость о страшной болезни журналиста шокировала общественность. Все как раз заметили, что Малахов будто бы носит парик, он располнел и грим у него стал почему-то оранжевым.

Фото: РИА Новости РИА Новости

NEWS.RU попросил профессиональных онкологов оценить правдивость слухов о диагнозе ведущего. Заслуженный врач России, хирург-онколог высшей квалификации Андрей Коржиков заявил, что парик можно носить по разным причинам. Например, для красоты. Доктор отметил, что парик не выдает заболевание, это может быть не онкология, а желание эффектнее выглядеть в кадре.

Отечность и лишний вес, как уверяет Коржиков, также не обязательно означают онкологию. Эти же проявления могут возникать при иных заболеваниях: сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ. И в Германии, кстати, лечат не только онкологию. В Интернете пишут, что немецкие врачи лечат рак у телеведущего, но он может ездить в Германию и по другому поводу, который не имеет ничего общего с восстановлением здоровья.