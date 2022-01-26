Жигунов симулировал перелом ноги из-за Заворотнюк

«Она ушла к Чернышеву, целая драма. На фоне этого он (Жигунов — прим. ред.) разыгрывает историю того, что ломает ногу и выбывает из проекта. И нам надо снять его обращение к телезрителям: друзья, извините, не могу принимать участие в проекте. Меня отправляют к нему. А у него характер не самый приятный. Включается камера. Он начинает отвечать односложно», — заявила она.