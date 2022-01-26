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26 минут назад

Жигунов симулировал перелом ноги из-за Заворотнюк

Блогер Лаура Джугелия, которая работала редактором проекта «Ледниковый период — 2» в 2008 году, в новом интервью рассказала о причинах ухода из проекта актера Сергея Жигунова. Как она пояснила «КП», артист симулировал травму ноги из-за того, что тогда его бывшая возлюбленная Анастасия Заворотнюк начала роман со своим будущем мужем, фигуристом Петром Чернышевым.

Жигунов симулировал перелом ноги из-за Заворотнюк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она ушла к Чернышеву, целая драма. На фоне этого он (Жигунов — прим. ред.) разыгрывает историю того, что ломает ногу и выбывает из проекта. И нам надо снять его обращение к телезрителям: друзья, извините, не могу принимать участие в проекте. Меня отправляют к нему. А у него характер не самый приятный. Включается камера. Он начинает отвечать односложно», — заявила она.

По словам Джугелии, в итоге актер ей нахамил и съемка закончилась.

Напомним, что отношения Жигунова и Заворотнюк начались на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня», где они играли главные роли. Звезды встречались с 2006 по 2008 год.

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