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53 минуты назад

Собчак и Богомолов нарисовали граффити против НАТО в Аргентине

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, на котором ее муж, режиссер Константин Богомолов, окрашивает надпись «Fuck NATO» («к черту НАТО» — прим. «Газета.Ru») в цвета российского флага на стене в Аргентине.

Собчак и Богомолов нарисовали граффити против НАТО в Аргентине
Фото: xenia_sobchak/Instagramxenia_sobchak/Instagram

«Константин Юрьевич, вот приедут в Аргентину русские туристы, будут им показывать эту надпись и говорить: «Это — Константин Богомолов». Вам не стыдно?» — посмеялась Собчак.

Позже Богомолов оставил свой автограф прямо под надписью «Долой американскую военщину». «Costa Bogas», — написал режиссер. Подписчики отметили, что не ожидали такого от Собчак и Богомолова, а президент Федерации фитнес аэробики России Ольга Слуцкер предположила, что после такого у звездной пары отберут американскую визу.

«В Аргентине, кстати, много граффити про «ненавистный американский капитализм» и «дядюшку Сэма». Вписались в ландшафт», — заключила Собчак.

Ранее Собчак и Богомолов застряли на острове с пингвинами.

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