Собчак и Богомолов нарисовали граффити против НАТО в Аргентине

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, на котором ее муж, режиссер Константин Богомолов , окрашивает надпись «Fuck NATO» («к черту НАТО » — прим. «Газета.Ru» ) в цвета российского флага на стене в Аргентине .

«Константин Юрьевич, вот приедут в Аргентину русские туристы, будут им показывать эту надпись и говорить: «Это — Константин Богомолов». Вам не стыдно?» — посмеялась Собчак.

Позже Богомолов оставил свой автограф прямо под надписью «Долой американскую военщину». «Costa Bogas», — написал режиссер. Подписчики отметили, что не ожидали такого от Собчак и Богомолова, а президент Федерации фитнес аэробики России Ольга Слуцкер предположила, что после такого у звездной пары отберут американскую визу.