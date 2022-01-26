Собчак и Богомолов нарисовали граффити против НАТО в Аргентине

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, на котором ее муж, режиссер Константин Богомолов, окрашивает надпись «Fuck NATO» («к черту НАТО» — прим. «Газета.Ru») в цвета российского флага на стене в Аргентине.
«Константин Юрьевич, вот приедут в Аргентину русские туристы, будут им показывать эту надпись и говорить: «Это — Константин Богомолов». Вам не стыдно?» — посмеялась Собчак.
Позже Богомолов оставил свой автограф прямо под надписью «Долой американскую военщину». «Costa Bogas», — написал режиссер. Подписчики отметили, что не ожидали такого от Собчак и Богомолова, а президент Федерации фитнес аэробики России Ольга Слуцкер предположила, что после такого у звездной пары отберут американскую визу.
«В Аргентине, кстати, много граффити про «ненавистный американский капитализм» и «дядюшку Сэма». Вписались в ландшафт», — заключила Собчак.
Ранее Собчак и Богомолов застряли на острове с пингвинами.