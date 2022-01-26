Саруханов снова развелся

Певец Игорь Саруханов заявил, что развелся в шестой раз. Об этом он сообщил в беседе с «Пятым каналом».

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По словам артиста, с Татьяной Костычевой, которая младше него на 19 лет, они сохранили дружеские отношения. Она воспитывает его первого родного ребенка — дочь, а также свою старшую дочку, которую Саруханов удочерил.

«Мы же с женой уже давно в разводе, так вышло. Но в таком, интеллигентном дружеском разводе», — пояснил Саруханов.

Кроме того, он рассказал, что дети живут вместе с матерью и ее новым мужем, однако регулярно видятся с отцом.

«Я сказал: "Девочки, вы в любой момент на сцену ко мне. Вот, вы у меня будете хозяйками". А там резидентов много, артистов в этом лейбле», — поделился музыкант.

Вместе с тем артист добавил, что в последнее время он отказался от алкоголя и придерживается здорового питания.

«Иногда я выхожу на улицу, просто иду по Фрунзенской туда и обратно — это где-то порядка семи километров. Я не говорю, что я спортсмен. Я — музыкант», — уточнил Саруханов.

В настоящий момент певец готовит к выпуску новый альбом, а также продолжает продюсировать свою легендарную группу «Круг», которую смог собрать вновь около года назад