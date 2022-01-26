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8 минут назад

Помощница Пьехи обвинила ее внука в наплевательском отношении

Стас Пьеха давно не интересуется жизнью своей знаменитой бабушки Эдиты Станиславовы. Об этом заявила помощница народной артистки СССР Нина Чувашова в беседе с Telegram-каналом «Абзац».

"Ему плевать": Эдита Пьеха осталась без внука
Фото: ТАССТАСС

Женщина пожаловалась, что артист забыл дорогу к дому под Петербургом, где сейчас живет Эдита Пьеха.

«Стас у нее не был три года. Не звонит уже года два. Он ничего не знает об Эдите Станиславовне. Это его не очень украшает. Ему плевать на бабушку. Только и знает петь ее песни и интервью дурацкие давать», – высказалась в интервью Чувашова.

Вместе с тем она отметила, что здоровье артистки не вызывает серьезных переживаний. Однако, по словам Чувашовой, певица все свое время проводит дома и выходит на улицу только при хорошей погоде.

Напомним, в последнее время 84-летняя Эдита Пьеха перестала появляться на публике. В одном из интервью она объяснила это тем, что «устала от сцены».

Ранее, в августе прошлого года, внук народной артистки СССР Стас Пьеха, в интервью Алене Жигаловой на ее YouTube-шоу рассказал о здоровье знаменитой бабушки.

По его словам, несколько лет назад артистка перенесла операции на коленях, и, так как передвигаться ей сложно, она не дает концертов.

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