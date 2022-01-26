Россиянка победила на конкурсе Мисс Мира

Фестиваль красоты, моды и таланта Wоrld beauty 2022 проходил с 7 по 11 января в столице Северной Македонии городе Скопье. Несмотря на высокий уровень конкуренции — в конкурсе приняли участие красавицы из разных стран — Яна Богатова сумела обойти соперниц и увезла главную награду Grand-Prix Miss World Beauty 2021 в Самару.

Фото: Волга Ньюс Волга Ньюс

Wоrld beauty ежегодно проходит под эгидой Всемирной ассоциации фестивалей (WAF), в этом году конкурсанток впервые принимали на сцене Народного театра Македонии.

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Участницы проживали в отеле DoubleTree by Hilton SKOPJE, для них проводили экскурсии по городу, теплый прием девушкам оказал лично президент WAF Марьян Катароски. Девушкам пришлось пройти несколько испытаний: дефиле в национальном костюме и вечернем платье, спортивный выход и представление коллекций одежды знаменитых российских модельеров. Участницы блеснули и своими талантами, исполнив вокальные и танцевальные номера.

В жюри конкурса вошли представители семи государств во главе с чрезвычайным и полномочным послом России в Македонии Сергеем Баздникиным. Новость о победе россиянки сообщили не только международные СМИ, но и официальные аккаунты Министерства иностранных дел России в социальных сетях.

Свой путь к победе студентка первого курса Поволжского университета связи Яна Богатова начала с 14 лет, когда пришла на занятие в модельном агентстве "Ra-Fashion". В качестве модели самарская красавица участвовала на Международной Неделе Моды Volga Fashion Week — в показах известного дизайнера Маши Горячевой, а также в ежегодном Фестивале моды "Поволжские сезоны Александра Васильева" и других многочисленных показах модных дизайнеров.

В августе 2021 года Яна Богатова одержала победу в конкурсе Красоты, моды и таланта WRB Samara, завоевав главный титул Grand-Prix Miss World Russian Beauty 2021. В октябре она удостоилась титула Miss International 2021 в Турции.

Как рассказала девушка, на фестивале ей посчастливилось познакомиться со множеством звезд эстрады и кино: голливудской актрисой Бай Лин, Ольгой Бузовой, президентом кинокомпании "Castel Film" Эркеном Ялгашевым, актерами Санжаром Мади и Бериком Айтжановым, президентом Всемирного союза художников Игорем Томайлы.

Во время фестиваля в городе проходила съёмка голливудского фильма под рабочим названием "Схватка", в котором наряду с известными актерами приняли участие и участницы конкурса.

Заметили самарскую красавицу и известные люди в мире моды: генеральный директор компании "Fashion House International" Инна Ершова, известный дизайнер и обладатель премии Славы Зайцева — Светлана Топалова, обладатель премии Пьера Кардена Вера Черепова и другие молодые дизайнеры.

Головокружительное восхождение Яны Богатовой на fashion-olimp продолжилось в Москве — на Народной Неделе Моды "Slava Zaitsev Fashion Week 2021" она победила в конкурсе моделей, получила титул Grand-Prix Best Model Slava Zaitsev 2021 и стала лучшей моделью Вячеслава Зайцева.

Девушке доверили выступить с дефиле на подиуме в отеле "Советский", где она демонстрировала коллекцию одежды легендарного кутюрье. Успеху Яны Богатовой аплодировал весь бомонд мира моды и красоты — в Москву съехались дизайнеры со всех уголков России, ближнего зарубежья и других стран со своими коллекциями.