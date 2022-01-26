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23 минуты назад

Бородина рассказала о нападении неизвестного с ножом

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как неизвестный напал на нее, приставив нож к горлу. Жуткими воспоминаниями знаменитость поделилась, пока отвечала на вопросы подписчиков в Instagram.

Бородина рассказала о напавшем на нее с ножом мужчине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из фанатов спросил у Бородиной, нравятся ли ей шапки-балаклавы, на что она ответила, что с ними у нее жуткие ассоциации.

«Когда я только стала ведущей на ТНТ, на меня был разбой около подъезда собственного дома, и парень был в этой шапке, с ножом, который он мне приставил к горлу», — написала она.

Подписчики ужаснулись рассказу и сразу стали спрашивать, поймали ли злоумышленника, и как она пережила перенесенный стресс.

«Пережила это, нет, его не нашли. А у нас разве находят? Сейчас, правда, камеры есть, в этом плане проще. Долго не могла прийти в себя, все время боялась людей, кто за спиной идет, все время оборачивалась», — рассказала она.

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