Бородина рассказала о напавшем на нее с ножом мужчине

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как неизвестный напал на нее, приставив нож к горлу. Жуткими воспоминаниями знаменитость поделилась, пока отвечала на вопросы подписчиков в Instagram.
Один из фанатов спросил у Бородиной, нравятся ли ей шапки-балаклавы, на что она ответила, что с ними у нее жуткие ассоциации.
«Когда я только стала ведущей на ТНТ, на меня был разбой около подъезда собственного дома, и парень был в этой шапке, с ножом, который он мне приставил к горлу», — написала она.
Подписчики ужаснулись рассказу и сразу стали спрашивать, поймали ли злоумышленника, и как она пережила перенесенный стресс.
«Пережила это, нет, его не нашли. А у нас разве находят? Сейчас, правда, камеры есть, в этом плане проще. Долго не могла прийти в себя, все время боялась людей, кто за спиной идет, все время оборачивалась», — рассказала она.