Сафронов раскрыл темное прошлое возлюбленного Волочковой

Актер Дмиотрий Сафронов заявил, что новый возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов имеет криминальное прошлое. Как он признался на передаче «Пусть говорят» на Первом канале, мужчина нанял частных детективов, которые выяснили, что избранник артистки был судим в России за грабеж в 2001 году.

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После этого Кузнецов якобы бежал на Украину. При этом, сейчас он находится в розыске в соседней стране – в качестве доказательств Сафронов-младший привел полицейскую ориентировку, на которой говорится, что Сергея ищут за «террористический акт с применением оружия».

Напомним, что Волочкова оказалась в центре скандала из-за ее поведения в самолете во время рейса с Мальдивских островов. Так, вечером 18 января в Сети появилось видео, на котором она ругается с бортпроводниками из-за отсутствия маски.

В результате конфликта к самолету вызвали правоохранителей, которые задержали артистку. Однако и в отделении полиции танцовщица продолжила конфликтовать. Медосвидетельствование показало, что она была пьяна.