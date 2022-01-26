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1 час назад

Вдова Градского заявила о спокойном разрешении вопросов наследства

Вдова певца Александра Градского Марина Коташенко в интервью MK.RU обратилась к тем, кто знал ее мужа. Женщина заявила, что ее главная цель — сохранить добрую память об ушедшем из жизни супруге.

Вдова Градского сделала заявление
Фото: ТАССТАСС

«Обращение ко всем, кто знал, любил и уважал Александра Градского. У нас в семье большая трагедия, все мы очень переживаем. Смерть Александра Борисовича Градского — огромная потеря для страны и всей мировой культуры. Но, помимо этого, четверо детей потеряли папу, а я потеряла мужа, друга, учителя и защитника. Это общее горе для нас всех. Всех, кто его любил и дорожит памятью о нем. Не успели мы оправиться от этой потери, как нас настигло еще одно испытание — нападение», — сообщила в беседе вдова музыканта.

Она отметила, что по поводу ограбления следствие разберется и виновные понесут наказание. Вопросы наследства, по словам вдовы Градского, решаются спокойно и профессионально.

Коташенко также рассказала, что у членов ее семьи вызывает досаду то, что имя ее умершего супруга все чаще звучит в скандальных хрониках. Выливаются потоки грязи, смакуются факты, даже близко не соответствующие действительности, «выворачивается грязное белье — все это отбрасывает тень на имя Мастера, так много сделавшего для отечественной культуры», подчеркнула вдова артиста.

«Сейчас передо мной стоит главная задача — сохранить добрую память об Александре Борисовиче Градском и достойно воспитать наших детей. Я сделаю для этого все. У каждого в жизни свои испытания, мы должны проходить их достойно. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает в это трудное для всех нас время», — заключила в беседе Коташенко.

Ранее была названа вырученная сумма с продажи личного имущества вдовы Градского.

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