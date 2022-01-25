Элтон Джон заразился коронавирусом

Британский певец Элтон Джон (настоящее имя Реджиналд Кеннет Дуайт) сообщил во вторник, что заразился ковидом, из-за чего был вынужден перенести ряд концертов в США.

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"Я заразился ковидом и потому должен перенести на другие даты мои выступления в Далласе, - написал музыкант на своей странице в Instagram. - Перенос шоу всегда доставляет большое разочарование, я извиняюсь перед теми, кому был причинен дискомфорт, но я хочу сберечь себя и свою команду".

При этом 74-летний Элтон Джон уточнил, что легко переносит заболевание благодаря вакцинации. "К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные", - указал он.

В сентябре 2018 года британец начал последний в карьере мировой концертный тур, получивший название по одной из его самых известных композиций Farewell Yellow Brick Road ("Прощай, дорога, вымощенная желтым кирпичом"). В общей сложности Элтон Джон должен будет дать почти 300 концертов. Планировалось что он завершит тур четырьмя выступлениями на лондонском стадионе "О2-арена" в декабре 2020 года, однако планам помешала сначала болезнь певца, а затем пандемия COVID-19, из-за которых его выступления неоднократно переносились.