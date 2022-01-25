Долина пожаловалась на срыв планов из-за COVID-19

«Что же это за безобразие творится? Когда мы, наконец, избавимся от этой чумы-ковида? Летят концерты, отменился мой февральский тур, который мы уже в третий раз перенесли. И я знаю, что многие из вас, кто живет в Магнитогорске, Оренбурге и Уфе, ждали этих концертов, также, как я ждала встречи с вами», — написала Долина.