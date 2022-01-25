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54 минуты назад

Долина пожаловалась на очередной срыв планов из-за COVID-19

Лариса Долина в своем Instagram-аккаунте пожаловалась на срыв планов из-за коронавируса. По словам певицы, ей уже в третий раз пришлось перенести концертный тур.

Долина пожаловалась на срыв планов из-за COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что же это за безобразие творится? Когда мы, наконец, избавимся от этой чумы-ковида? Летят концерты, отменился мой февральский тур, который мы уже в третий раз перенесли. И я знаю, что многие из вас, кто живет в Магнитогорске, Оренбурге и Уфе, ждали этих концертов, также, как я ждала встречи с вами», — написала Долина.

Она отметила, что организаторы снова попросили ее перенести концерты на осень.

«Но есть ли уверенность в том, что ситуация изменится к лучшему? Наверное, перенесем. Все уже устали от нынешнего положения дел и промоутеры, и зрители, и мы — артисты», — добавила певица.

Однако нашлась в этой череде неудач и хорошая новость — Долина смогла набрать музыкантов и в скором времени планирует приступить к репетициям.

«Очень надеюсь, что эта зараза от нас отступит и, возможно, осенью мы поедем в наш первый гастрольный тур — музыканты, мой балет! Самые лучшие и любимые песни вы обязательно услышите!» — заключила певица.

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