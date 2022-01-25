Дочь Заворотнюк прокомментировала слухи об ухудшении состояния матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прокомментировала слухи об ухудшении состояния здоровья матери.

Фото: Instagram Instagram

Отвечая на просьбу подписчиков в Instagram прокомментировать информацию о том, что Анастасия Заворотнюк, которая с 2019 года борется с онкологическим заболеванием мозга, потеряла способность говорить, Анна заявила: «Это очередной бред журналистов».

В 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Родные Анастасии стараются избегать разговоров о состоянии ее здоровья, чтобы не порождать сплетни.

Ранее СМИ сообщили, что актриса потеряла способность говорить. К этому выводу журналисты пришли после заявления ее дочери о том, что «ей не хватает маминых слов».