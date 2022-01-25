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57 минут назад

Дочь Заворотнюк прокомментировала слухи об ухудшении состояния матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прокомментировала слухи об ухудшении состояния здоровья матери.

Дочь Заворотнюк прокомментировала слухи об ухудшении состояния матери
Фото: InstagramInstagram

Отвечая на просьбу подписчиков в Instagram прокомментировать информацию о том, что Анастасия Заворотнюк, которая с 2019 года борется с онкологическим заболеванием мозга, потеряла способность говорить, Анна заявила: «Это очередной бред журналистов».

В 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Родные Анастасии стараются избегать разговоров о состоянии ее здоровья, чтобы не порождать сплетни.

Ранее СМИ сообщили, что актриса потеряла способность говорить. К этому выводу журналисты пришли после заявления ее дочери о том, что «ей не хватает маминых слов».

Врач-онколог Юрий Покровский в комментарии «Вокруг ТВ» предположил, что опухоль Заворотнюк продолжает расти и задевает разные области головного мозга, отвечающие в том числе и за речь.

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