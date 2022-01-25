"Можете не волноваться": Верник о своей госпитализации

Верник опроверг информацию о своей госпитализации с COVID-19
Актер и ведущий Игорь Верник опроверг информацию о своей госпитализации с коронавирусом. Комментарий он дал «Вечерней Москве».
«Это бред. Можете не волноваться, о госпитализации неправда», — приводится в материале ответ Верника.
Актер отметил, что в настоящее время действительно болеет, но находится дома. По его словам, из симптомов у него только чуть севший голос.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Верника в одну из клиник Москвы с COVID-19. В статьях указывали, что актер переносит болезнь в легкой форме, без пневмонии. У него наблюдается кашель, насморк и боль в горле.