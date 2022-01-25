"Можете не волноваться": Верник о своей госпитализации

Верник опроверг информацию о своей госпитализации с COVID-19

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Актер и ведущий Игорь Верник опроверг информацию о своей госпитализации с коронавирусом. Комментарий он дал «Вечерней Москве».

«Это бред. Можете не волноваться, о госпитализации неправда», — приводится в материале ответ Верника.

Актер отметил, что в настоящее время действительно болеет, но находится дома. По его словам, из симптомов у него только чуть севший голос.