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41 минуту назад

Депардье заметили в занесенном снегом аэропорту Стамбула

Французский актер, гражданин России Жерар Депардье застрял в аэропорту Стамбула вместе с тысячами других пассажиров, которые не могут вылететь из Турции из-за непогоды. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Депардье заметили в занесенном снегом аэропорту Стамбула
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, аэропорт Стамбула из-за рекордной снежной бури прекратил принимать и отправлять рейсы днем 24 января. В некоторых турецких провинциях выпало до 20-30 сантиметров снега, а в Анталье снег выпал впервые за 29 лет.

"Парализовано все": аэропорт Стамбула завалило снегом

Тысячи пассажиров в аэропорту Стамбула оказались заблокированы. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), аэропорт будет закрыт до 00:00 среды, 26 января.

Среди ожидающих рейсы, по предварительной оценке АТОР, могут находиться около 1,5 тысячи россиян. Несколько сотен из них сегодня устроили шествие по аэропорту в знак протеста против условий их содержания. Из-за заблокированных дорог людей не разместили в отелях и оставили ночевать в аэропорту, многие спали прямо на полу.

Шоу-бизнес,Жерар Депардье,
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