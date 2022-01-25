Депардье заметили в занесенном снегом аэропорту Стамбула

Французский актер, гражданин России Жерар Депардье застрял в аэропорту Стамбула вместе с тысячами других пассажиров, которые не могут вылететь из Турции из-за непогоды. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

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Напомним, аэропорт Стамбула из-за рекордной снежной бури прекратил принимать и отправлять рейсы днем 24 января. В некоторых турецких провинциях выпало до 20-30 сантиметров снега, а в Анталье снег выпал впервые за 29 лет.

Тысячи пассажиров в аэропорту Стамбула оказались заблокированы. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), аэропорт будет закрыт до 00:00 среды, 26 января.