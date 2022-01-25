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51 минуту назад

Раскрыта диета Долиной

Публицист Лена Ленина раскрыла секрет похудения народной артистки России Ларисы Долиной. По словам бизнесвумен, чтобы быть стройной в любом возрасте, нужно соблюдать ряд особых правил. В своем Instagram девушка поделилась совместным фото с певицей.

Раскрыта диета Долиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обалдеть! Она становится все красивее и стройнее! А все потому, что у Ларисочки железобетонная сила воли. Кто из дам может похвастаться тем, что навсегда отказался от вредных быстрых углеводов и победил сахар?» — написала в посте Ленина.

Как призналась писательница, сама она не смогла навсегда отказаться от сладкого. Зато Лариса Долина, отказавшись от неправильного питания, смогла скинуть «половину тела за половину года», обратила внимание Ленина.

«Восхищаюсь! И хочу также! Как будем брать себя в руки, дамы? Брать пример с Ларисы Долиной! Только белки (мясо, птица, рыба) и овощи!», — озвучила писательница состав необходимой диеты.

Подписчицы публицистки пришли в восторг от простого и бюджетного секрета похудения. Многие поклонницы заявили, что с удовольствием попробуют соблюдать такой режим питания и поделятся с Лениной результатами.

Шоу-бизнес,Лена Ленина,
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