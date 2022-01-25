Дочь Меладзе рассказала об отношениях с Брежневой

Дочь Константина Меладзе Лия рассказала об отношениях с исполнительницей Верой Брежневой, на которой ее отец женился в 2015 году. Как сообщает StarHit, 17-летняя девушка не поддерживает связь с мачехой.

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«Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой», — рассказала Лия.

Напомним, что осенью 2019 года в СМИ появилась информация о том, что у Меладзе появилась любовница — якобы он состоит в отношениях с участницей группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

После этого Брежнева опубликовала ироничный пост, в котором пошутила, что восхищается мужем, который успевает не только работать, проводить время с семьей и помогать родственникам, но и видеться с другой женщиной.