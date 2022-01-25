Комиссаров раскрыл причину запуска «Дома-2»

Российский телеведущий и телепродюсер, создатель скандального шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как зародился этот проект.
«Именно я первый затронул на телевидении темы семейных ценностей. Это сейчас много программ о семье, но так было не всегда. Появился проект "Окна", который я создал. Нагиев для съемок ко мне специально из Питера приезжал. Я стараюсь всегда развивать что-то интересное и новое», - поделился Комиссаров.
Как отметил телепродюсер, он в какой-то момент осознал, что нужны перемены на телевидении.
«Увидел, что жанр ток-шоу отходит и все обсуждено. Сначала появился "Дом", потом — "Дом-2". Ведущим был сначала Басков, потом Собчак и Бородина», - добавил ведущий.
Кроме того, он рассказал, что в настоящий момент работает над проектами для YouTube и Instagram, посвященными домашним животным.
«Недавно я подумал: "А какой сейчас запах времени?" И понял, что сейчас в моде кошки и собаки. Они никогда не гадят на стол просто так. <…> Главный вопрос этих программ — понять, кто из нас животные. Люди или все-таки кошки с собаками», - объяснил свой выбор Комиссаров.
Напомним, «Дом-2» — это популярное российское реалити-шоу, которое с 19 апреля 2021 года выходит на телеканале «Ю», а до этого выпускалось на телеканале «ТНТ» с 11 мая 2004 года по 30 декабря 2020 года.