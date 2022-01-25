Комиссаров раскрыл причину запуска «Дома-2»

«Недавно я подумал: "А какой сейчас запах времени?" И понял, что сейчас в моде кошки и собаки. Они никогда не гадят на стол просто так. <…> Главный вопрос этих программ — понять, кто из нас животные. Люди или все-таки кошки с собаками», - объяснил свой выбор Комиссаров.