На Гарика Харламова подали в суд

Блогер Анна Полякова подала иск к комику Гарику Харламову. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным «МК», фото Поляковой использовали в шоу с участием Харламова. Блогер утверждает, что разрешение на использование снимка она не давала.
В итоге Полякова подала иски и к программе, и к комику, потребовав компенсацию в миллион рублей. Иск будет рассматривать Мещанский районный суд Москвы.
Ране иск к комику Александру Ревве подал певец из Сочи Руслан Кагарманов. Он обвинял комика в плагиате песни «Чика», требовал взыскать с него 51 тыс. рублей и опубликовать решение в СМИ для «защиты репутации». Однако Кунцевский суд Москвы не нашел плагиата в песне.
Сам Ревва, комментируя иск, заявил, что на него подали в суд около 80 тыс. исполнителей за использование слов «любовь», «ты» и всех местоимений.