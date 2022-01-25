На Гарика Харламова подали в суд

Блогер Анна Полякова подала иск к комику Гарику Харламову. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По данным «МК», фото Поляковой использовали в шоу с участием Харламова. Блогер утверждает, что разрешение на использование снимка она не давала.

В итоге Полякова подала иски и к программе, и к комику, потребовав компенсацию в миллион рублей. Иск будет рассматривать Мещанский районный суд Москвы.

Ране иск к комику Александру Ревве подал певец из Сочи Руслан Кагарманов. Он обвинял комика в плагиате песни «Чика», требовал взыскать с него 51 тыс. рублей и опубликовать решение в СМИ для «защиты репутации». Однако Кунцевский суд Москвы не нашел плагиата в песне.