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1 час назад

Гагарина похвасталась убранством нового дома за $1 млн

Певица Полина Гагарина провела фанатам в Instagram экскурсию по собственному дому, в который она недавно переехала. Стоимость жилья, как сообщает StarHit, составила около 1 млн долларов.

Гагарина похвасталась убранством нового дома за $1 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Показ артистка начала с прихожей, которая переходит в просторную гардеробную для верхней одежды. После Гагарина сняла гостиную с очень высокими потолками. Артистка добавила, что очень гордится подвесной люстрой а ней.

«Это был очень тяжелый выбор. Мы искали и не могли понять, что может быть такое, чтобы заполнило пространство и не хрустальное, а разлетистое. И когда мы увидели ее, я сразу поняла, что это она!» — рассказала она, назвав ее произведением искусства.

Также в в доме оказалось две кухни. Полина разъяснила, что одна предназначена для основного приема пищи, а другая для готовки.

Также Гагарина обзавелась большим камином, украшенным зеркальной плиткой. При этом показать второй этаж своего дома певица отказалась — предположительно, там находится ее спальня и комнаты детей.

Шоу-бизнес,Полина Гагарина,
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