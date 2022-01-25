Гагарина похвасталась убранством нового дома за $1 млн

«Это был очень тяжелый выбор. Мы искали и не могли понять, что может быть такое, чтобы заполнило пространство и не хрустальное, а разлетистое. И когда мы увидели ее, я сразу поняла, что это она!» — рассказала она, назвав ее произведением искусства.