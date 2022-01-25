Гагарина похвасталась убранством нового дома за $1 млн

Певица Полина Гагарина провела фанатам в Instagram экскурсию по собственному дому, в который она недавно переехала. Стоимость жилья, как сообщает StarHit, составила около 1 млн долларов.
Показ артистка начала с прихожей, которая переходит в просторную гардеробную для верхней одежды. После Гагарина сняла гостиную с очень высокими потолками. Артистка добавила, что очень гордится подвесной люстрой а ней.
«Это был очень тяжелый выбор. Мы искали и не могли понять, что может быть такое, чтобы заполнило пространство и не хрустальное, а разлетистое. И когда мы увидели ее, я сразу поняла, что это она!» — рассказала она, назвав ее произведением искусства.
Также в в доме оказалось две кухни. Полина разъяснила, что одна предназначена для основного приема пищи, а другая для готовки.
Также Гагарина обзавелась большим камином, украшенным зеркальной плиткой. При этом показать второй этаж своего дома певица отказалась — предположительно, там находится ее спальня и комнаты детей.