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27 минут назад

Дочь онкобольной Заворотнюк Анна обмолвилась о стоимости лечения матери

Звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с раком. Во сколько обходится лечение онкобольной матери, рассказала ее дочь Анна.

Дочь онкобольной Заворотнюк раскрыла стоимость лечения матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Семья Анастасии Заворотнюк редко делится подробностями о самочувствии актрисы. На связь с обеспокоенными поклонниками по этой теме выходит изредка Анна Заворотнюк. Своим подписчикам она рассказала, что мать хоронить еще рано, и она надеется на благополучный исход.

Как призналась сама модель, ее семья находится в более выигрышной ситуации, чем другие люди с онкологическими заболеваниями. На вопрос подписчиков, во сколько обходится лечение Анастасии Заворотнюк, Анна отвечает односложно.

"Так немного людей могут себе это тупо позволить, так как терапия нужна хотя бы раз в неделю и стоит немалых денег. Не представляю даже, насколько же сильны те, что смогли справиться с этой ужасной, мучительной и кошмарной болезнью сами", — азявила модель и добавила, что у ее семьи есть возможность обеспечить должный уход актрисе.

Пока основная финансовая нагрузка легла на плечи супруга Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева. Большую часть доходов составляют гонорары после выступлений в шоу Татьяны Навки. Только за новогодние праздники ему удалось собрать 3,5 миллиона рублей.

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