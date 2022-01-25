Дочь онкобольной Заворотнюк раскрыла стоимость лечения матери

"Так немного людей могут себе это тупо позволить, так как терапия нужна хотя бы раз в неделю и стоит немалых денег. Не представляю даже, насколько же сильны те, что смогли справиться с этой ужасной, мучительной и кошмарной болезнью сами", — азявила модель и добавила, что у ее семьи есть возможность обеспечить должный уход актрисе.