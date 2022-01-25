Дана Борисова опровергла слухи о парике Малахова

"Я видела его и две недели назад, и неделю назад, но не могу сказать, что меня что-то насторожило, напугало, удивило. Я читала, что Андрей носит парик и решила сама это проверить. Подошла к нему, чтобы сделать селфи совместное, и все рассмотрела вблизи", - поделилась Борисова.