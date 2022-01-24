Блогер раскрыл смертельный диагноз Андрея Малахова

Блогер Anton S (настоящее имя — Антон Суворкин) рассказал, что у ведущего Андрея Малахова онкологическое заболевание. В видео на своем YouTube-канале Anton S Live он заявил, что об этом ему поведал один из работников телевидения.
«Приятель работает на телевидении, и да, все там говорят о том, что Андрей Малахов болен онко и что прям плохо все. Что прямо со съемок самолет в Германию на лечение и опять на съемки», — сказал он.
Сам Малахов часто летает в немецкий Баден-Баден, который известен высоким уровнем медицины — там же ведущий отметил свой день рождения. При этом Anton S сделал предположение, что в действительности Малахов лечится там от рака.
На текущий момент ни Андрей Малахов, ни его представители никак не прокомментировали данную информацию.