Садальский осудил "неадекватных старушек" за воспоминания о домогательствах

Актер Станислав Садальский предложил в Instagram запереть всех вспоминающих о домогательствах "неадекватных старушек" в "дом скорби".
"Когда же иссякнет этот поток неадекватных старушек? Может уже пора их всех собрать в одну кучу да в один " дом скорби" запереть, пусть они там между собой делятся воспоминаниями", - высказался Садальский.
Он пожаловался на звонки журналистов с просьбой прокомментировать признание "артистки N", в которой многие пользователи сети узнали актрису Татьяну Васильеву, рассказавшую о том, что до нее с четырех лет домогался друг семьи. Садальский предположил, что желание таких людей "выливать всякую грязь на всеобщее обозрение" может быть продиктовано старческим маразмом.
"Четырехлетний ребенок ничего не рассказывал родителям, оберегая их от потрясений? Такое впечатление, что кукуха уехала совсем", - отрезал актер.
Ранее Татьяна Васильева рассказала, как до нее в детстве домогался друг семьи.