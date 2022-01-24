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22 минуты назад

Собчак застряла на острове с пингвинами

Журналистка Ксения Собчак пожаловалась в Instagram на обманутые ожидания от поездки на населенный пингвинами остров. Вместо "восхищения живописными видами дикой природы" телеведущая полтора часа страдала от холода и запаха птичьих фекалий.

Собчак застряла на острове с пингвинами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ты один на один с пронизывающим ветром, дождем и кричащими пингвинами. Дрожащими от холода губами на пятой минуте лицезрения кричащих птиц задаешь вопрос экскурсоводу: "А когда вернется шлюпка?". Ответ не радует: "Через полтора часа", — пожаловалась Собчак.

Журналистка добавила, что перед этим ей пришлось пережить неприятную поездку на лодке до острова. По словам Собчак, они добирались до пункта назначения на "резиновой шлюпке". Она отметила, что остров был не живописным, а "абсолютно лысым".

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Решающим фактором стала погода: из-за холода, ветра и дождя журналистка с нетерпением ждала, когда экскурсия наконец завершится и можно будет поехать домой.

"Через час ты знаешь все детали пингвиньей жизни, куда и как они откладывают яйца и как охраняют гнезда, но перестаешь чувствовать конечности. Вокруг сильно воняет пингвиньими какашками. Время идет медленно. Через полтора часа, видя вдалеке резиновую шлюпку, ты чувствуешь радость спасенного Робинзона Крузо", — поделилась впечатлениями Собчак.

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