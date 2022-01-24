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43 минуты назад

Экс-участница "Дома-2" Дарья Пынзарь рассказала о последствиях COVID-19

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Дарья Пынзарь в Instagram рассказала о похудении после перенесенного коронавируса. По словам Пынзарь, болезнь лишила ее аппетита.

Экс-участница "Дома-2" рассказала о последствиях COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пора набирать формы. Не ела около недели почти ничего, болела короной. Попа покинула чат. Ну ничего, украинские корни и турецкие люля-кебаб быстро вернут ее на место", — поделилась с подписчиками она.

Сейчас вес Дарьи составляет 50 килограммов. Коронавирус она перенесла во время отдыха в Дубае.

Ранее блогерша Анастасия Ивлеева после отпуска в Мексике пожаловалась на плохое самочувствие и предположила, что простудилась. Однако через несколько дней ПЦР-тест показал положительный результат на коронавирус. Ивлеева ранее уже болела коронавирусом: в тот раз она ушла на самоизоляцию и вернулась к работе только после отрицательного ПЦР-теста на COVID.

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