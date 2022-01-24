Экс-участница "Дома-2" рассказала о последствиях COVID-19

"Пора набирать формы. Не ела около недели почти ничего, болела короной. Попа покинула чат. Ну ничего, украинские корни и турецкие люля-кебаб быстро вернут ее на место", — поделилась с подписчиками она.

Ранее блогерша Анастасия Ивлеева после отпуска в Мексике пожаловалась на плохое самочувствие и предположила, что простудилась. Однако через несколько дней ПЦР-тест показал положительный результат на коронавирус. Ивлеева ранее уже болела коронавирусом: в тот раз она ушла на самоизоляцию и вернулась к работе только после отрицательного ПЦР-теста на COVID.