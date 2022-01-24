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24 минуты назад

Домработница рассказала о ссорах Градского с женой

Домработница композитора Александра Градского по имени Елена раскрыла подробности отношений музыканта с его супругой Мариной Коташенко. На передаче «Звезды сошлись» на НТВ она заявила, что исполнитель очень ревновал молодую жену, знал ее расписание и мог внезапно приехать домой.

Домработница рассказала о ссорах Градского с женой
Фото: ТАССТАСС

«Я видела, что жена о нем заботилась. Он ее очень любил, даже ревновал, прозванивал», — заявила она.

Елена подчеркнула, что Градский и Коташенко периодически ссорились, однако не устраивали разборки при прислуге и уходили в комнату.

Также женщина вспомнила, что Градский хотел, чтобы все жили мирно. На праздники супруги, а также дети Градского от предыдущих браков собирались вместе.

Напомним, что 16 января трое преступников инсценировали ДТП с машиной Коташенко, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой». По предварительной информации, к ограблению могла быть причастна прислуга.

Накануне правоохранители задержали одного из подозреваемых в преступлении — гражданина Таджикистана, работавшего на рынке. Еще один подозреваемый скрылся в Казахстане, личность третьего злоумышленника установить пока не удалось.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,НТВ,
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