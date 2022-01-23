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16 минут назад

Домработница Градского призналась, что 15 лет работала без отпуска

Помощница по хозяйству устроилась на работу к Александру Градскому в 2006 году и трудилась до самой смерти хозяина дома. Однако за все эти годы – целых 15 лет – она ни разу не была в отпуске. Платить отпускные композитор ей не собирался, а отдыхать за свой счет она не могла себе позволить.

Домработница Градского призналась, что 15 лет работала без отпуска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам женщины, Градский был очень аккуратен в тратах.

«Он был прижимистым. Считал деньги», — сказала она в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

В последнее время Градский платил ей за труд 65 тысяч рублей. Конечно, за эти годы зарплата ее росла, - пишет ФАН.

Александр Градский предпочитал покупать подержанные автомобили. Именно на таком авто ездил он сам, его старшие дети и супруга Марина Коташенко. Не шиковал на отдыхе – ездить предпочитал в Симферополь, на Кипр и в Объединенные Арабские Эмираты.

Композитор Александр Градский сам обратился в ЗАГС с просьбой устроить срочную выездную церемонию бракосочетания с Мариной Коташенко за две недели до смерти. По словам источников, он добровольно захотел оставить наследницей Коташенко.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,НТВ,
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