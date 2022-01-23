Миронова не сможет выступать в проекте «Танцы со звездами»

Мария Миронова, выступавшая в паре с Евгением Папунаишвили в телешоу «Танцы со звездами» канала «Россия 1», сообщила, что прерывает свое участие в проекте. О причинах 48-летняя актриса написала в микроблоге.
«Дорогие наши зрители, все кто за нас болел, спасибо огромное за поддержку! Она сейчас нам очень нужна! Этот 13-ый сезон «Танцев со звездами для нашей пары действительно стал 13-ым, хоть я совсем не суеверна! Первый танец я танцевала с трещиной в ребре, из-за которой мне, действительно, было очень трудно глубоко дышать и отдышаться, поддержки тоже были тяжелые, все знаю, все вижу! А теперь болезнь, из-за которой мы сегодня не выйдем в эфир».
Тем не менее Мария старается не отчаиваться и надеется все же остаться в шоу, если будет такая возможность.
«Я очень хочу продолжать, если будет возможность остаться! Этот проект важен для меня! После тяжелых физически и морально последних двух лет, это возможность наверстать форму, это огромный труд, но и море эмоций, это то, что я никогда не делала, это — авантюра. Конечно, в которой я к себе отношусь с большой самоиронией! Но она не отрицает горения и труда!»