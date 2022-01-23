Миронова не сможет выступать в проекте «Танцы со звездами»

«Дорогие наши зрители, все кто за нас болел, спасибо огромное за поддержку! Она сейчас нам очень нужна! Этот 13-ый сезон «Танцев со звездами для нашей пары действительно стал 13-ым, хоть я совсем не суеверна! Первый танец я танцевала с трещиной в ребре, из-за которой мне, действительно, было очень трудно глубоко дышать и отдышаться, поддержки тоже были тяжелые, все знаю, все вижу! А теперь болезнь, из-за которой мы сегодня не выйдем в эфир».