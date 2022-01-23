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43 минуты назад

Певица Слава раскрыла секрет прочных отношений

Слава уверяет, что в семейной жизни штамп в паспорте не имеет никакого значения. Более того, по ее мнению, лучше всего паре и вовсе жить отдельно и лишь время от времени встречаться.

Певица Слава раскрыла секрет прочных отношений
Фото: InstagramInstagram

Звезда уже 18 лет вместе с бизнесменом Анатолием Данилицким, но выходить за него замуж Слава не планирует. С Анатолием они знакомы с 2001 года, а в 2011-м у них родилась дочь Антонина, - информирует СтарХит.

Недавно девочке исполнилось десять лет и счастливые родители устроили пышное торжество. Слава удивила гостей неожиданным признанием о том, что их семья существует в формате гостевого брака.

«Мы живем в разных квартирах. Началось все с того, что он жутко храпит, просто страшно. Сначала мы стали жить в разных комнатах, потом я уезжала, и как-то так получилось. Мы каждый день видимся, но спит он дома, так спокойно. Он уже взрослый парень, ему нужно отдыхать от нас!», - сказала певица.

Данилицкий старше любимой почти на 30 лет. Он не раз делал Славе предложение, но звезда эстрады категорически против штампа в паспорте. Ей комфортно жить в гостевом браке, к тому же она не хочет омрачать отношения финансовыми проволочками.

«Я не выходила замуж никогда и не выйду. Не люблю делить имущество, а у меня его много!», - смеется исполнительница.

Ранее певица Слава осудила исполнительницу Айзу за то, что она устроила хайп вокруг своих интимных фото. Она подчеркнула, что скептически относится к сливу снимков эротического содержания, которые происходят со звездами.

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