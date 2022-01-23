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1 час назад

Водонаева сообщила, что ее роды «стоили как Лексус»

Алена Водонаева и после развода осталась высокого мнения о человеческих качествах и профессиональных талантах своего супруга. Телеведущая всегда отзывается о нем с большой теплотой, хотя их союз распался еще в 2011 году. Надо сказать, что бывший супруг вносит значимый вклад в воспитание их общего сына, а также оплачивает ему обучение и многие другие расходы, - информирует СтарХит.

Водонаева сообщила, что ее роды «стоили как Лексус»
Фото: InstagramInstagram

Как рассказала Алена, щедрость и забота с его стороны присутствовали в их отношениях всегда. всегда.

«В декрете я лежала на сохранении. Мой муж осуществлял все мои потребности и покрывал немыслимые счета за роддом и все, что с ним было связано. Счетов было много! В 2010 году роды обошлись нам как мой Lexus. И это нормально, на меньшее я не согласна. Ты муж! Я выпала из жизни, занимаясь вынашиванием ребенка и родами. Зачем рожать от недееспособного, кто не обеспечит лучшее будущее? Работать и зарабатывать я начала через четыре месяца после родов», - сообщила теледива.

Водонаева всегда заявляла, что предъявляет высокие требования к мужчине, с которым готова строить семью. Как к его материальному, так и к интеллектуальному уровню. С человеком, который зарабатывает меньше ее, Алена встречаться не готова.

Модель Алена Водонаева заявила, что лучше вообще не иметь друзей, чем дружить с такими людьми, как Клава Кока. Таким образом в своем Telegram-канале она осудила исполнительницу за видео в Instagram, на котором телеведущая Ольга Бузова предстала в невыгодном, по мнению Водонаевой, положении.

Шоу-бизнес,Клава Кока,Ольга Бузова,StarHit,
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