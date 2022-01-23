Водонаева сообщила, что ее роды «стоили как Лексус»

«В декрете я лежала на сохранении. Мой муж осуществлял все мои потребности и покрывал немыслимые счета за роддом и все, что с ним было связано. Счетов было много! В 2010 году роды обошлись нам как мой Lexus. И это нормально, на меньшее я не согласна. Ты муж! Я выпала из жизни, занимаясь вынашиванием ребенка и родами. Зачем рожать от недееспособного, кто не обеспечит лучшее будущее? Работать и зарабатывать я начала через четыре месяца после родов», - сообщила теледива.