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34 минуты назад

Сукачев о Ефремове: «Того самого Мишани больше не стало»

Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян называют себя «московскими шалопаями». Раньше в компанию входил и Михаил Ефремов.

Сукачев о Ефремове: «Того самого Мишани больше не стало»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сукачев рассказал, что стоит друзьям собраться вместе, как они обязательно заведут разговор об отсутствующем Ефремове.

«Какой он человек? Прекрасный! Просто характер такой… Эта катастрофа со смертью человека ни в чем неповинного. Виновен ли он? Да, безусловно! И виноват, надо отвечать. Я всегда так к этому относился».

Музыкант уверен, что трагическая история перевернула не только привычную жизнь, но и сознание Михаила.

«Дальше этот крест ему нести всю свою жизнь. Мы никогда уже не встретим того Мишаню, которого мы знали. После этой аварии и гибели человека, того самого Мишани больше не стало. Вернется человек изменившийся».

Сейчас очень важно, полагает Гарик, чтобы люди не забыли, что Ефремов – гениальный артист и в целом неплохой человек, который оступился. Об этом пишет СтарХит.

«В нем всего понамешано. Но среди людей, кто знают его, среди друзей близких, это человек, которого все не просто любят, а обожают. Невзирая на все его внешние закидоны. Трепетный отец, который заботился о детях. Но теперь заботиться над о нем».

Напомним, 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Ефремова. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Largus. Водитель, в машину которого въехал Ефремов от полученных травм скончался в больнице. Актер в момент аварии был пьян.

Шоу-бизнес,Дмитрий Харатьян,Иван Охлобыстин,Михаил Ефремов,Гарик Сукачев,StarHit,
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