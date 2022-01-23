Сукачев о Ефремове: «Того самого Мишани больше не стало»

Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян называют себя «московскими шалопаями». Раньше в компанию входил и Михаил Ефремов.
Сукачев рассказал, что стоит друзьям собраться вместе, как они обязательно заведут разговор об отсутствующем Ефремове.
«Какой он человек? Прекрасный! Просто характер такой… Эта катастрофа со смертью человека ни в чем неповинного. Виновен ли он? Да, безусловно! И виноват, надо отвечать. Я всегда так к этому относился».
Музыкант уверен, что трагическая история перевернула не только привычную жизнь, но и сознание Михаила.
«Дальше этот крест ему нести всю свою жизнь. Мы никогда уже не встретим того Мишаню, которого мы знали. После этой аварии и гибели человека, того самого Мишани больше не стало. Вернется человек изменившийся».
Сейчас очень важно, полагает Гарик, чтобы люди не забыли, что Ефремов – гениальный артист и в целом неплохой человек, который оступился. Об этом пишет СтарХит.
«В нем всего понамешано. Но среди людей, кто знают его, среди друзей близких, это человек, которого все не просто любят, а обожают. Невзирая на все его внешние закидоны. Трепетный отец, который заботился о детях. Но теперь заботиться над о нем».
Напомним, 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Ефремова. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Largus. Водитель, в машину которого въехал Ефремов от полученных травм скончался в больнице. Актер в момент аварии был пьян.