Васильеву с четырех лет преследовал педофил

«Об этом я первый раз в жизни говорю. Это было противно, неприятно. Я хотела бегать, играть, лазить везде, а меня все время поджидал этот человек. Все время он был где-то рядом. Очень взрослый. Это была часть моей жизни, очень большая. Это было детство, отрочество и юность. Я уехала учиться в Москву, и так это все закончилось», - вспоминает актриса.