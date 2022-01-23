Васильеву с четырех лет преследовал педофил

Татьяна Васильева российская актриса театра и кино, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о том, как в детстве подвергалась сексуальным домогательствам. Педофилом был знакомый ее родителей.
Татьяне было всего четыре года, когда ее начал преследовать извращенец. Будучи ребенком, она сначала не разобралась в ситуации, позднее ей было страшно и стыдно пожаловаться родителям. Прекратилось это только с ее отъездом на учебу в Москву. Об этом пишет Экспресс Газета.
«Об этом я первый раз в жизни говорю. Это было противно, неприятно. Я хотела бегать, играть, лазить везде, а меня все время поджидал этот человек. Все время он был где-то рядом. Очень взрослый. Это была часть моей жизни, очень большая. Это было детство, отрочество и юность. Я уехала учиться в Москву, и так это все закончилось», - вспоминает актриса.
Татьяна Григорьевна призналась, что много раз хотела обратиться к родителям, но так и не нашла в себе сил.
Остановить насилие может только публичная огласка – считает Васильева. Поэтому она искренне поддерживает Елену Проклову, которая в прошлом году рассказала о домогательствах со стороны ее педагога.
«Я уважаю, что Лена так себя повела, что она не отказалась от своего желания это сделать, никто ее не отговорил».
Актриса Татьяна Васильева назвала преступниками знаменитостей, выступающих против вакцинации от коронавируса. Васильева призвала наказывать антиваксеров и прививать их насильно.