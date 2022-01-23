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42 минуты назад

Дана Борисова: «Я бы и на пять миллионов сумела скромненько прожить»

Телеведущая Дана Борисова пожаловалась журналистам «Собеседника», что вышла за границы определенного ранее бюджета – потратила в декабре полмиллиона рублей.

Дана Борисова: «Я бы и на пять миллионов сумела скромненько прожить»
Фото: InstagramInstagram

«Мне кажется, я бы и на пять миллионов сумела скромненько прожить в месяц, и на 10 миллионов. Но, к сожалению, у меня заработки не такие. Поэтому я стараюсь особо не тратиться. Хотя в декабре у меня ушло очень много денег — примерно полмиллиона рублей. Я покупала подарки всем без исключения друзьям и знакомым. Конечно, на этом не экономила. Как можно экономить на близких?»

Предновогодний месяц стал для звезды месяцем больших трат. Хотя и незапланированных.

«Помню, мне в начале месяца позвонили журналисты и спросили: «Дана, сколько вы планируете потратить на подарки? Я возьми, да и скажи: «30 тысяч». Какие там 30 тысяч! Двести улетело в раз! Плюс ко мне еще мама прилетела — на широкую ногу пожили с ней. А так я стараюсь жить тысяч на триста в месяц. Самое скромное — 150 тысяч».

Ранее телеведущая Дана Борисова рассказала в Instagram, что выбрала для отдыха именно Египет, так как не хотела разлучаться со своим шпицем, а поездка обошлась ей примерно в 250 тысяч рублей.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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