Певица Слава раскрыла неожиданные подробности личной жизни

Певица Слава не живет вместе с мужем Анатолием Данилицким. У них гостевой брак. Об этом артистка заявила в эфире программы «Ты не поверишь!».

«Я не выходила замуж никогда. И не выйду. Не люблю делить имущество. А у меня его много», – уточнила Слава.

Она также сообщила, что уже давно живет с супругом в разных квартирах. Причиной тому стал его жуткий храп. Сначала они с Данилицким спали просто в разных комнатах, однако позже Слава стала уезжать в другое жилье. Несмотря на это, супруги видятся ежедневно. Муж также постоянно видится с их дочерью. Говоря о сексуальных отношениях, Слава отметила, что Данилицкий «уже взрослый парень».