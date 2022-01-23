Певица Слава раскрыла неожиданные подробности личной жизни

Певица Слава не живет вместе с мужем Анатолием Данилицким. У них гостевой брак. Об этом артистка заявила в эфире программы «Ты не поверишь!».
«Я не выходила замуж никогда. И не выйду. Не люблю делить имущество. А у меня его много», – уточнила Слава.
Она также сообщила, что уже давно живет с супругом в разных квартирах. Причиной тому стал его жуткий храп. Сначала они с Данилицким спали просто в разных комнатах, однако позже Слава стала уезжать в другое жилье. Несмотря на это, супруги видятся ежедневно. Муж также постоянно видится с их дочерью. Говоря о сексуальных отношениях, Слава отметила, что Данилицкий «уже взрослый парень».
«Какая уже страсть. Раз, два, три – и пошли. Раньше и в самолетах, и в лифтах все было», – уточнила певица.
Ранее Слава рассказывала, что все мужчины страны мечтают на ней жениться. Она заявила, что с ней хорошо строить семью и интимные отношения.