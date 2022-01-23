Зудина заявила, что Проклова пребывает в маразме

Марина Зудина, российская актриса театра и кино, обозлена на свою коллегу по цеху Елену Проклову за рассказ о сексуальных домогательствах со стороны неназванного, но легко узнаваемого известного актера. Вдова Олега Табакова считает, что у Прокловой начался маразм. Об этом она заявила в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

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«Достойно надо стареть. Я надеюсь, что я до такого маразма не доживу, поэтому от меня вы признаний в домогательстве не услышите. Я вам всем обещаю. Мне не так „везет“, как некоторым женщинам. Иногда я так думаю, действительно, я какая-то обделенная в этом плане. Никто мне никогда ни роли не предлагал, ничего, просто брали как актрису», — высказалась Зудина.

Откровения Прокловой разрушили дружеские отношения актрис. Бывало, они общались семьями. Более того, Табаков позвал свою бывшую студентку на главную женскую роль в спектакле «Отец», который шел в «Табакерке», - пишет Экспресс Газета.

Ранее Проклова рассказала, что в 12 лет она столкнулась с домогательствами режиссера, а в 15 лет - с сексуальным насилием со стороны известного актера. По ее словам, этот человек заставлял ее раздеваться, прикасаться к нему и принуждал к оральному сексу.

Называть имя этого человека Проклова не стала, отметив, что его уже нет в живых. Актриса объяснила, что у этого человека большая семья и много учеников, и она не хочет их ранить.