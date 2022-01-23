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55 минут назад

Галкин признался, что на всем экономит: «Много платим за коммуналку»

Юморист Максим Галкин в эфире федерального телеканала признался, что вынужден на всем экономить, даже на лампочках. Как выяснилось, рачительный хозяин просто старается снизить счета за коммуналку.

Галкин разоткровенничался о сложностях жизни в замке
Фото: InstagramInstagram

«Лампочки каждая по 10 ватт. Их много. Если 72, то 720 ватт. А если бы были 100-ваттные, как раньше – семь лампочек, и привет!» – рассказывает о сложностях жизни в замке Галкин.

Юморист в программе «Вечерний Ургант» отказался озвучить стоимость коммуналки. Но легко догадаться, что счет за 2300 квадратных метров приходит немаленький.

«Мы много платим. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим», – говорит юморист.

По оценкам экспертов, пишет «Комсомольская правда», Галкин тратит в месяц на коммуналку около 300 тысяч рублей.

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Ранее «ФедералПресс» писал, что Галкин часто хвастается интерьерами своего семейного гнездышка. Также юморист любит показывать окружающие дом пейзажи.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Комсомольская правда,ФедералПресс,
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