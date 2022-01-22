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54 минуты назад

Штурм объяснила, почему дочь сдала Федосееву-Шукшину в дом престарелых

Наталья Штурм считает, что дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга приняла разумное решение, поместив 83-летнюю мать в пансионат для пожилых людей. Певица вспомнила, как ее собственная мать 10 лет ухаживала за парализованной бабушкой. Об этом пишет «Собеседник».

Штурм объяснила, почему дочь сдала Федосееву-Шукшину в дом престарелых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы жили вчетвером в однокомнатной квартире. Моя бабушка лежала, запах болезни стоял повсюду. Мама сама ее переворачивала, обрабатывала кожу, чтоб не образовывались пролежни. И это происходило на протяжении десяти лет! Мама говорила: «Это мой долг. Я обязана». Сейчас вспоминаю эти времена как ад. Бедная мама, все взвалила на себя!», - рассказала Штурм.

Наталья считает, что Ольга была вынуждена устроить мать туда, где о ней будут заботиться профессионалы.

«Я думаю, что Ольга, видя повышенное внимание общественности к матери, прибегла к этому варианту как к крайнему для спасения ее жизни. Оле нужно работать, Маше – тоже. Находиться круглосуточно с человеком, у которого есть проблемы со здоровьем, невероятно сложно».

По словам певицы, она изучила отзывы о том доме престарелых, где находится Лидия Николаевна.

«Я навела справки об этом пансионате: в Интернете есть и хорошие отзывы, и плохие, - продолжает Штурм. - Что может насторожить? В одном из отзывов написано, что из клиентов вытягивают деньги на различные дополнительные услуги. А как только от них отказываешься, так к пациенту сразу меняется отношение. Ольга должна учитывать отзывы простых людей. Хотя, думаю, Лидии Николаевны это не коснется: все-таки она – всенародная любимица, ее все обожают».

Ольга Шукшина подчеркнула, что не обсуждала свое решение с сестрами и не считает, что это нужно было делать. По ее словам, Лидия Федосеева-Шукшина пробудет в пансионате столько, сколько сама захочет.

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