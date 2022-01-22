Штурм объяснила, почему дочь сдала Федосееву-Шукшину в дом престарелых

«Я навела справки об этом пансионате: в Интернете есть и хорошие отзывы, и плохие, - продолжает Штурм. - Что может насторожить? В одном из отзывов написано, что из клиентов вытягивают деньги на различные дополнительные услуги. А как только от них отказываешься, так к пациенту сразу меняется отношение. Ольга должна учитывать отзывы простых людей. Хотя, думаю, Лидии Николаевны это не коснется: все-таки она – всенародная любимица, ее все обожают».