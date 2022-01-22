Сын Куравлева сообщил, что артист сам захотел уехать в дом престарелых

«Он не хотел никуда выходить, вел затворнический образ жизни, и с этим ничего нельзя было поделать. Папа уже не так себя чувствовал, как нам бы хотелось. Нельзя сказать, что он был неухоженный. Но если бы он был в замечательном и прекрасном состоянии, он бы туда не поступил. Конечно, были проблемы. Мы его и поместили в резиденцию для пожилых для того, чтобы он смог больше находиться под присмотром, чаще бывать на свежем воздухе и заниматься лечебной физкультурой».