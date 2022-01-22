Сын Куравлева сообщил, что артист сам захотел уехать в дом престарелых

Общественность возмущена тем, что, по информации СМИ, всенародный любимец артист Леонид Куравлев попал в дом престарелых, откуда был направлен в больницу, а позднее – в хоспис. Ходят слухи, что в лечебное учреждение 85-летний Леонид Вячеславович попал в очень запущенном состоянии, и виноваты в этом его дети, плохо ухаживавшие за немощным отцом.
Василий Куравлев, сын звезды отечественного кинематографа, опроверг эти слухи, заявив, что решение отправить отца в дом престарелых обсуждалось на семейном совете и сам артист его поддержал. Об этом пишет Экспресс Газета.
По словам Василия, они с сестрой не могли обеспечить пожилому человеку нужный уход. В последнее время тоскующий об умершей супруге Леонид Вячеславович почти не вставал с постели и находился в депрессивном состоянии.
«Он не хотел никуда выходить, вел затворнический образ жизни, и с этим ничего нельзя было поделать. Папа уже не так себя чувствовал, как нам бы хотелось. Нельзя сказать, что он был неухоженный. Но если бы он был в замечательном и прекрасном состоянии, он бы туда не поступил. Конечно, были проблемы. Мы его и поместили в резиденцию для пожилых для того, чтобы он смог больше находиться под присмотром, чаще бывать на свежем воздухе и заниматься лечебной физкультурой».
Сын актера уверяет, что тот поддержал решение о переезде.
«Это решение было взвешенное и правильное, принятое совместно с папой. Он понимал, что ему нужен более серьезный уход. И что лучше мы будем приезжать к нему туда, нежели все будет продолжаться в домашней обстановке, которая ему тоже уже надоела», - сказал Василий.
Артист Леонид Куравлев не выходил из дома последние два года. Об этом в беседе с корреспондентом газеты «Известия» рассказала соседка народного артиста РСФСР. Ухаживает за ним, по словам соседки, его дочь, которая «иногда выходит» в магазин. Она добавила, что с семьей Куравлева она не общается, а двери гостям они не открывают.