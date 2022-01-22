В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
1 час назад

Сын Куравлева сообщил, что артист сам захотел уехать в дом престарелых

Общественность возмущена тем, что, по информации СМИ, всенародный любимец артист Леонид Куравлев попал в дом престарелых, откуда был направлен в больницу, а позднее – в хоспис. Ходят слухи, что в лечебное учреждение 85-летний Леонид Вячеславович попал в очень запущенном состоянии, и виноваты в этом его дети, плохо ухаживавшие за немощным отцом.

Сын Куравлева сообщил, что артист сам захотел уехать в дом престарелых
Фото: wikiреdiawikiреdia

Василий Куравлев, сын звезды отечественного кинематографа, опроверг эти слухи, заявив, что решение отправить отца в дом престарелых обсуждалось на семейном совете и сам артист его поддержал. Об этом пишет Экспресс Газета.

По словам Василия, они с сестрой не могли обеспечить пожилому человеку нужный уход. В последнее время тоскующий об умершей супруге Леонид Вячеславович почти не вставал с постели и находился в депрессивном состоянии.

«Он не хотел никуда выходить, вел затворнический образ жизни, и с этим ничего нельзя было поделать. Папа уже не так себя чувствовал, как нам бы хотелось. Нельзя сказать, что он был неухоженный. Но если бы он был в замечательном и прекрасном состоянии, он бы туда не поступил. Конечно, были проблемы. Мы его и поместили в резиденцию для пожилых для того, чтобы он смог больше находиться под присмотром, чаще бывать на свежем воздухе и заниматься лечебной физкультурой».

Сын актера уверяет, что тот поддержал решение о переезде.

«Это решение было взвешенное и правильное, принятое совместно с папой. Он понимал, что ему нужен более серьезный уход. И что лучше мы будем приезжать к нему туда, нежели все будет продолжаться в домашней обстановке, которая ему тоже уже надоела», - сказал Василий.

Артист Леонид Куравлев не выходил из дома последние два года. Об этом в беседе с корреспондентом газеты «Известия» рассказала соседка народного артиста РСФСР. Ухаживает за ним, по словам соседки, его дочь, которая «иногда выходит» в магазин. Она добавила, что с семьей Куравлева она не общается, а двери гостям они не открывают.

Шоу-бизнес,Леонид Куравлев,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители