Буйнов рассказал об операции на сломанной руке

Певец Александр Буйнов опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, которое посвятил операции на сломанной руке. Травму музыкант получил 8 января после падения с лестницы.
«Закрытый, оскольчатый перелом дистального эпифиза левой лучевой кости со смещением отломков, отрыв шиловидного отростка локтевой кости левого лучезапястного сустава… Уф! Отломки сопоставлены, зафиксированы спицами, устранено угловое смещение», — поделился в соцсети Буйнов итогами падения.
Видео певец разделил на три части. Первую он посвятил операции, вторую — возвращению на работу, а третью — хирургам госпиталя Ракетных войск стратегического назначения и всем беспокоящимся о его здоровье.
«Конечно, если у ящерицы оторвать хвост, то у нее вырастает новый. Если у человека оторвать руку — новая не вырастет. Обойдемся небольшими хирургическими вмешательствами. Я думаю, что все будет хорошо. А левая рука — это не хухры-мухры.
Она нужна для чего? Для игры на фортепиано! Поэтому, когда все это дело образуется — я вам еще сыграю», — пообещал в конце видео Буйнов.
Отметим, что свою травму певец связал с 40-м днем с даты смерти композитора Александра Градского.