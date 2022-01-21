Буйнов рассказал об операции на сломанной руке

«Конечно, если у ящерицы оторвать хвост, то у нее вырастает новый. Если у человека оторвать руку — новая не вырастет. Обойдемся небольшими хирургическими вмешательствами. Я думаю, что все будет хорошо. А левая рука — это не хухры-мухры.