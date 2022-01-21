В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
1 час назад

Буйнов рассказал об операции на сломанной руке

Певец Александр Буйнов опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, которое посвятил операции на сломанной руке. Травму музыкант получил 8 января после падения с лестницы.

Буйнов рассказал об операции на сломанной руке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Закрытый, оскольчатый перелом дистального эпифиза левой лучевой кости со смещением отломков, отрыв шиловидного отростка локтевой кости левого лучезапястного сустава… Уф! Отломки сопоставлены, зафиксированы спицами, устранено угловое смещение», — поделился в соцсети Буйнов итогами падения.

Видео певец разделил на три части. Первую он посвятил операции, вторую — возвращению на работу, а третью — хирургам госпиталя Ракетных войск стратегического назначения и всем беспокоящимся о его здоровье.

«Конечно, если у ящерицы оторвать хвост, то у нее вырастает новый. Если у человека оторвать руку — новая не вырастет. Обойдемся небольшими хирургическими вмешательствами. Я думаю, что все будет хорошо. А левая рука — это не хухры-мухры.

Она нужна для чего? Для игры на фортепиано! Поэтому, когда все это дело образуется — я вам еще сыграю», — пообещал в конце видео Буйнов.

Отметим, что свою травму певец связал с 40-м днем с даты смерти композитора Александра Градского.

Шоу-бизнес,Александр Буйнов,Александр Градский,РВСН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители