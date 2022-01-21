Бузова с размахом отметила день рождения в казино Сочи

Певица и телеведущая Ольга Бузова с размахом отметила свое 36-летие в Сочи, потратив на праздник миллионы рублей. В программе оказались казино и икра с золотом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По данным газеты, в Сочи Бузова прилетела за день до дня рождения на частном самолете, прихватив с собой подруг. Место празднования певица им не раскрывала до самого конца. По прибытии Бузова заселилась в отеле в Красной Поляне, где успела покататься на лыжах и накормить ужином своих подруг и продюсера в самом дорогом ресторане (от 7500 рублей с человека). А в день рождения уже закатила грандиозную вечеринку с блестками и премьерой своей новой песни «Не буди во мне зверя».

День 36-летней певицы начался с принесенных в номер шампанского и устриц, а также огромного экрана, на котором весь день крутили поздравление для Бузовой от игорной зоны «Красная поляна». Вечером же она отправилась в «Казино Сочи» в красном длинном платье. Первую часть мероприятия его гости провели за азартными играми, а вторую — за праздничным столом, на котором стояла черная икра с вкраплениями золота. На все торжество Бузова потратила миллионы рублей.