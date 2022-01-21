Шаляпин назвал российский шоу-бизнес «общагой»

Прохор Шаляпин пожаловался на своей странице в Instagram, что в отечественном шоу-бизнесе все друг у друга на виду и прекрасно осведомлены о малейших подробностях из жизни коллег.
«Мне порой кажется, что наш шоу-бизнес, киноиндустрия и театр — это огромная общага», — написал артист, сопроводив публикацию фотографией со съемок очередного телешоу, в котором он принял участие.
Многие из подписчиков Шаляпина согласились с его выводом и уверили певца, что ему пора «взяться за ум» и создать семью.
«Шоу-бизнес — это театр, а люди в нем актеры. Когда на вас смотрю, всегда думаю — вот зачем вы туда пришли»;
«Прохор, действительно, красота и талант — это преходящее. Подумай о будущем. Женись, заведи детей. Это твой ресурс», — написали пользователи Сети.
Вместе с тем комментаторы подняли тему виновности Шаляпина в смерти его жены Татьяны Дэвис, которая ушла из жизни спустя всего два месяца после свадьбы в США.
Напомним, все начали снова обсуждать кончину жены Прохора после того, как ее помощница заявила, что артист давал ей какие-то таблетки, просил измельчать их и добавлять в еду избраннице канадской бизнес-леди. Кроме того, знакомый фармацевт певца призналась, что он якобы спрашивал у нее, как можно убить человека при помощи препаратов.
Однако полиграфолог в эфире шоу оправдала Шаляпина. Она посчитала, что вопрос был связан с тем, что он сам опасался за свою жизнь.
«Я так переживала за вас Прохор, во время последней передачи, что вас оговорят за Татьяну», — написала в комментариях неравнодушная подписчица артиста.
При этом сам певец отметил, что был разочарован тем, как его личная трагедия превратилась в фарс. Он заверил, что его совесть чиста и не понимает, зачем ему понадобилось бы травить супругу, с которой у них был заключен брачный договор.