Павлиашвили избавился от приступов эпилепсии

Певец Сосо Павлиашвили в эфире шоу "Судьба человека" рассказал, что приступы эпилепсии, которые мучали его семь лет после страшной аварии, прошли сами собой после рождения дочери.
Павлиашвили в 1996 году попал в серьезную аварию в Тбилиси. Артист выжил, но получил сильное сотрясение мозга. С 1997 года у него во сне начались приступы посттравматической эпилепсии.
"Когда ты открываешь глаза и не помнишь, кто ты такой", - описал состояние после приступов певец.
"И это длилось семь лет, пока в нашей жизни не появилась наша Елизавета", - рассказал Павлиашвили.
По его словам, все неожиданно прошло само собой после рождения в 2004 году первой дочери Елизаветы - "как будто ничего не было".
"Бог отпустил меня и через несколько месяцев во сне дал песню "Помолимся за родителей". Это не моя песня, ее дал нам всем Бог", - сказал Павлиашвили.
Он также рассказал, что после рождения первой дочери практически на 80-90% поменял окружение и сам полностью поменялся. По его словам, он остался с прошлым окружением в хороших отношениях, но ему уже не хотелось терять время - он спешил домой к любимым жене и дочери.