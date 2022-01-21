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53 минуты назад

Павлиашвили избавился от приступов эпилепсии после рождения дочери

Певец Сосо Павлиашвили в эфире шоу "Судьба человека" рассказал, что приступы эпилепсии, которые мучали его семь лет после страшной аварии, прошли сами собой после рождения дочери.

Павлиашвили избавился от приступов эпилепсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Павлиашвили в 1996 году попал в серьезную аварию в Тбилиси. Артист выжил, но получил сильное сотрясение мозга. С 1997 года у него во сне начались приступы посттравматической эпилепсии.

"Когда ты открываешь глаза и не помнишь, кто ты такой", - описал состояние после приступов певец.

"И это длилось семь лет, пока в нашей жизни не появилась наша Елизавета", - рассказал Павлиашвили.

По его словам, все неожиданно прошло само собой после рождения в 2004 году первой дочери Елизаветы - "как будто ничего не было".

"Бог отпустил меня и через несколько месяцев во сне дал песню "Помолимся за родителей". Это не моя песня, ее дал нам всем Бог", - сказал Павлиашвили.

Он также рассказал, что после рождения первой дочери практически на 80-90% поменял окружение и сам полностью поменялся. По его словам, он остался с прошлым окружением в хороших отношениях, но ему уже не хотелось терять время - он спешил домой к любимым жене и дочери.

Шоу-бизнес,Сосо Павлиашвили,
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