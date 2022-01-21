Павлиашвили избавился от приступов эпилепсии

Певец Сосо Павлиашвили в эфире шоу "Судьба человека" рассказал, что приступы эпилепсии, которые мучали его семь лет после страшной аварии, прошли сами собой после рождения дочери.

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Павлиашвили в 1996 году попал в серьезную аварию в Тбилиси. Артист выжил, но получил сильное сотрясение мозга. С 1997 года у него во сне начались приступы посттравматической эпилепсии.

"Когда ты открываешь глаза и не помнишь, кто ты такой", - описал состояние после приступов певец.

"И это длилось семь лет, пока в нашей жизни не появилась наша Елизавета", - рассказал Павлиашвили.

По его словам, все неожиданно прошло само собой после рождения в 2004 году первой дочери Елизаветы - "как будто ничего не было".

"Бог отпустил меня и через несколько месяцев во сне дал песню "Помолимся за родителей". Это не моя песня, ее дал нам всем Бог", - сказал Павлиашвили.