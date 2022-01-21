Шаляпин ответил на обвинения в убийстве супруги

Певец Прохор Шаляпин назвал чушью обвинения в отравлении своей умершей супруги Татьяны Дэвис. В интервью изданию «Собеседник» он заявил, что у них был брачный контракт и то, что было куплено до брака, он мог бы не возвращать и без ее смерти.

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«Я ее очень любил, она была близким мне человеком, у нас были такие планы на будущее. Рубить сук, на котором сидишь, — глупо», — сказал он.

Шаляпин добавил, что ситуация с якобы отравлением жены негативно сказывается на его самочувствии. По словам артиста, в случае совершения преступления он бы уже сидел в тюрьме.

Напомним, что супруга Прохора Шаляпина 42-летняя Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от коронавируса спустя два месяца после свадьбы, осенью 2021 года. Как рассказывал певец, женщина чувствовала себя плохо и отправилась в больницу в состоянии полубреда. Кроме того, госпитализировали ее отца и мать, которые живут в особняке пары в Лас-Вегасе.