Козловский заявил о чувстве вины перед оставленной дочерью

Актер Данила Козловский рассказал о своих чувствах к годовой дочери Оде-Валентине, от матери которой, Ольги Зуевой, он ушел через несколько месяцев после рождения девочки. В интервью InStyle он заявил, что не знал, что кого-то «можно любить так сильно — абсолютной и безусловной любовью», а также чувствует перед ней огромную вину.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Да, ты можешь раздражаться, злиться, когда ребенок, не знаю, кинул еду на пол, не слушается, капризничает. Ты можешь испытывать простые и понятные эмоции, но в то же время есть что-то главное, какая-то всепоглощающая любовь, и это самое важное и определяющее», — рассказал Козловский.

Актер отметил, что если бы он писал письмо дочери, то он начал бы его с извинений, что не каждый день проводит с ней.

«Что не отставил все в сторону, чтобы просто быть рядом 24 часа. А еще там было бы большое признание в любви», — сказал он, добавив, что чувствует перед ней вину, что бросил ее.

Напомним, что Козловский и Зуева познакомились в 2015 году. Ради возлюбленного Ольга переехала в Россию из США. Однако вскоре после рождения Оды-Валентины весной 2020 года Козловский отправился на съемки фильма «Чернобыль» и расстался с Зуевой из-за романа с Оксаной Акиньшиной.