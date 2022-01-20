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20 января

Пластический хирург заподозрил Пугачеву в установке «чипа красоты»

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров предположил, что певица Алла Пугачева в 72 года так хорошо выглядит, потому что могла вживить себе новейшую разработку – чип красоты. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу «Алена, блин».

Пластический хирург раскрыл секрет молодости Пугачевой
Фото: InstagramInstagram

В ответ на опасения ведущей шоу Алены Жигаловой, что Пугачевой в связи с проблемами со здоровьем сложно переносить пластические операции, Хайдаров отметил, что есть специальные процедуры подготовки к пластическому вмешательству, включая биохакинг. По его словам, через несколько лет можно ожидать бум на биохакинг.

«Это, грубо говоря, чипирование, только это чип красоты, чип здоровья. Возможно она (Пугачева) прибегла и к этой истории», - сказал хирург.

Он пояснил, что чип красоты перенастраивает организм, и пациент начинает сам худеть, справляясь с лишним весом, мышцы начинают расти.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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