Пластический хирург раскрыл секрет молодости Пугачевой

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров предположил, что певица Алла Пугачева в 72 года так хорошо выглядит, потому что могла вживить себе новейшую разработку – чип красоты. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу «Алена, блин».

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В ответ на опасения ведущей шоу Алены Жигаловой, что Пугачевой в связи с проблемами со здоровьем сложно переносить пластические операции, Хайдаров отметил, что есть специальные процедуры подготовки к пластическому вмешательству, включая биохакинг. По его словам, через несколько лет можно ожидать бум на биохакинг.

«Это, грубо говоря, чипирование, только это чип красоты, чип здоровья. Возможно она (Пугачева) прибегла и к этой истории», - сказал хирург.