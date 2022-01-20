«Рассказывать не намерена»: Толкалина жестко осадила подписчиков

«Мы сделали красивый, честный, сильный, темный, классный и по-хорошему страшный сериал о том, чего никто не знает, кроме психотерапевтов. О том, что скрыто от посторонних ушей, что происходит в памяти женщин, переживших сексуальное насилие. Память. Как она бережет травмированное сознание, чтобы человек мог жить дальше. У меня был личный интерес через мой персонаж разобраться, действительно ли желание двух женщин создать семью и иметь ребенка без какого-либо участия мужчины в основе своей имеет травму», — отметила Толкалина.