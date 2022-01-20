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40 минут назад

«Рассказывать не намерена»: Толкалина жестко осадила подписчиков

Актриса Любовь Толкалина, анонсируя выход нового сериала «Бег Улиток», призналась, что в детстве пережила сексуальное насилие. Пост об этом она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Рассказывать не намерена»: Толкалина жестко осадила подписчиков
Фото: InstagramInstagram

«Для меня это особенный проект. Во-первых, я в детстве тоже пережила сексуальное насилие. Во-вторых, я впервые играла эротическую сцену с женщиной», — написала Толкалина.

Актриса исполнила в новом психоделическом триллере роль женщины, решившейся создать однополую семью.

«Мы сделали красивый, честный, сильный, темный, классный и по-хорошему страшный сериал о том, чего никто не знает, кроме психотерапевтов. О том, что скрыто от посторонних ушей, что происходит в памяти женщин, переживших сексуальное насилие. Память. Как она бережет травмированное сознание, чтобы человек мог жить дальше. У меня был личный интерес через мой персонаж разобраться, действительно ли желание двух женщин создать семью и иметь ребенка без какого-либо участия мужчины в основе своей имеет травму», — отметила Толкалина.

Шокированные новостью о пережитом актрисой сексуальном насилии пользователи социальной сети стали выражать ей искреннее сочувствие. При этом на вопросы обеспокоенных подписчиков, касающиеся данной темы, Толкалина отвечать наотрез отказалась.

«Рассказывать об этом не намерена», — написала она.

Шоу-бизнес,Любовь Толкалина,
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