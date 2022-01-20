Подольская и Пресняков купили квартиру в Москве

Артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков на своих страница в Instagram сообщили, что купили квартиру в одном из ЖК премиум-класса в районе Кутузовского проспекта.

Фото: Instagram Instagram

Подольская и Пресняков опубликовали одинаковую фотографию, где они стоят с ключами от новой квартиры.

«Родить сына и не одного, построить дом, посадить дерево и конечно же купить квартиру в Москве. Мы с Наташей, наконец, получили ключи от нашей долгожданной квартиры в ЖК Spires. Мы долго выбирали и выбрали оптимальный для нас». – написал Пресняков.

Он отметил, что из плюсов ЖК – близость к центру, двор без машин, а также парки и инфраструктура поблизости.

«А самое главное, ЖК очень камерный и уютный. Теперь будем заниматься ремонтом, доверю полностью это дело своей супруге. Пускай мечты сбываются!», - добавил Пресняков.

В свою очередь Подольская отметила, что несмотря на тенденции в дизайне интерьеров она всегда ориентируется, прежде всего, на уют.

«Дома должно быть тепло и уютно! Чего и вам желаю!», - написала певица.