Никас Сафронов пострадал от соседства с Бондарчуком

«Единственные хлопоты от Бондарчука исходили тогда, когда он только купил квартиру в нашем доме и делал около двух лет ремонт. Его квартира располагается этажом ниже, прямо подо мной. И этот период был шумным – я даже на время поселился в мастерской», — вспомнил Сафронов.