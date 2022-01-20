Никас Сафронов пострадал от соседства с Бондарчуком

Художник Никас Сафронов в разговоре с «Собеседником» признался, что режиссер Федор Бондарчук и его возлюбленная, актриса Паулина Андреева, доставили ему немало хлопот, когда затеяли ремонт у себя в квартире. Все дело в том, что живописец живет прямо над звездной парой.
«Единственные хлопоты от Бондарчука исходили тогда, когда он только купил квартиру в нашем доме и делал около двух лет ремонт. Его квартира располагается этажом ниже, прямо подо мной. И этот период был шумным – я даже на время поселился в мастерской», — вспомнил Сафронов.
Он признался, что отнесся к этому «философски», ведь сам делал ремонт почти 10 лет, тем самым доставив соседям массу неудобств. Художник назвал Бондарчука и Андрееву приятными и милыми соседями и уточнил, что иногда пересекается с ними на улице или в подъезде.
Ранее Никаc Сафронов рассказал, что Леонид Куравлев планировал уйти в монастырь.